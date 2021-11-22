Местами синоптики прогнозируют дожди и снег. Относительно тепло и сухо будет лишь в части южных и юго-западных регионов, в Крыму и на Закарпатье.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко
Источник: фейсбук Натальи Диденко
Синоптики предупредили, что похолодание в Украине будет не окончательным. Во второй половине недели, ближе к выходным снова потеплеет. В то же время начало недели будет холодным:
- от +1...+5 до 0...-3 градусов на северо-востоке;
- +6...+11 градусов в южной части и на Закарпатье;
Диденко рассказала, что осадки ожидаются в западных, северных областях, в южной части Украины, а также на Луганщине и Донетчине. Зато в центральных областях и на Харьковщине существенные осадки маловероятны.
На Западе Украины после дождя и мокрого снега, которые более возможны ближайшей ночью, в течение дня 23 ноября осадки прекратятся, но будет сильным северо-западный ветер,
– сказала Диденко.
В Киеве 22 ноября также ожидается похолодание – ночью до -2 градусов, днем +1...+3 градуса. Дождь и мокрый снег возможны в столице, однако осадки будут небольшими.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В часть западных регионов придет первый снег. Там воздух прогреется лишь до +2...+4 градусов. Относительно тепло будет только в Ужгороде – солнечно и +5...+7 градусов. На востоке также будет дождливо, а местами возможен даже мокрый снег. Минимально столбики термометров там покажут +1...+3 градуса.
В северных областях будут самые большие "минусы" ночью – до -2...-4 градусов. Небо там весь день будет покрыто тучами, а во второй половине дня ожидают снег. На юге ситуация будет другой – +5...+7 градусов. Однако осадки там тоже не исключают.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Киеве погода будет пасмурной. Вечером ожидают мелкий дождь со снегом. Температура воздуха составит +1...+3 градуса.
Погода в городах Украины 23 ноября
Ужгород – +5...+7
Львов – + 2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – + 2...+4
Черновцы – + 2...+4
Хмельницкий – + 2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – + 2...+4
Житомир – +1...+3
Винница – +3...+5
Одесса – + 6...+8
Николаев – + 5...+7
Херсон – + 5...+7
Симферополь – + 8...+10
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – + 2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы – + 1...+3
Полтава – +1...+3
Днепр – +3...+5
Запорожье – + 4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – + 2...+4
Харьков – +1...+3
Киев – + 1...+3