У Києві та області змінили час комендантської години

У Києві та області зменшили тривалість комендантської години. Починаючи з 17 квітня, вона триватиме з 22:00 до 5:00.

Про це у своєму офіційному телеграм-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко. Він закликав громадян не нехтувати правилами й сигналами повітряної тривоги.

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Комендантська година стала коротшою

Раніше комендантська година у Києві та області тривала з 21:00 до 6:00. Натомість тепер вона розпочинатиметься на годину пізніше, тобто о 22:00, а закінчуватиметься на годину раніше – о 5:00.

КМДА не радить повертатися у Київ

Водночас міська влада попередила киян, що повертатися у столицю наразі не варто. Адже вона досі залишається ціллю російських загарбників. На жаль, все ще є загроза ракетних ударів. Крім цього, існують й певні логістичні труднощі безпосередньо у місті.

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