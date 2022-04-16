Відомо, що технічна підтримка необхідна автомобілям соціальних служб, швидкої допомоги, військовому транспорту та мешканцям Києва.

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Адреси автосервісних центрів, що працюють:

Вулиця Велика Кільцева, 60.

Вулиця Київська, 49 (Бориспільське шосе, 7 хвилин від Києва, село Чубинське).

Крім того, можна скористатися мапою додатку "Київ Цифровий", де постійно оновлюється інформацію щодо бізнесу, який працює. Щоб додати інформацію, потрібно заповнити спеціальну форму за посиланням.

Столичних підприємців закликають відновлювати бізнес, аби підтримати економіку України.

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