У Київській військовій адміністрації оприлюднили відео з кілометровими заторами.
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Передчасне повернення до Києва створюють небезпеку для самого ж населення.
Щодня до столиці повертаються 40 – 50 тисяч людей. Ми просимо людей! Не повертайтеся! Київ та область знову почали обстрілювати! Не ігноруйте повітряних тривог,
– закликали у Київській військовій адміністрації.
Черги до Києва: дивіться відео
Окупанти обстріляли Київ
Мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві. Сталося це також зранку 16 квітня. Вибухи пролунали у Дарницькому районі на околиці міста.
Як повідомив Кличко, зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються.
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