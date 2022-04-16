За 2 тижні роботи у ЦНАПах Києва надали майже 2000 адміністративних послуг. З них понад 1400 – особисто. Про це повідомили 16 квітня.

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У Києві відновили роботу ЦНАПи. З 18 квітня столичні ЦНАПи працюватимуть з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 17:00,

– мовиться в повідомленні.

У 6 ЦНАПах відновлено прийом документів для паспортних послуг:

ЦНАП Києва – вулиця Дніпровська набережна, 19-Б;

ЦНАП Голосіївської РДА – проспект Голосіївський, 42;

ЦНАП Дарницької РДА – вулиця Олійника, 21;

ЦНАП Деснянської РДА – проспект Маяковського, 29;

ЦНАП Солом'янської РДА – проспект Повітрофлотський, 41;

ЦНАП Шевченківської РДА – бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Ще 3 ЦНАПи відновили роботу з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями за попереднім записом:

Дарницький, вулиця Олійника, 21;

Дніпровський, вулиця Харківське шосе, 18;

Оболонський, вулиця Маршала Тимошенка, 16.

Записатися на прийом можна за посиланням або телефонами: 202-60-38, 202-60-39.

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