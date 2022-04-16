За 2 недели работы в ЦПАУ Киева предоставили около 2000 административных услуг. Из них более 1400 – лично. Об этом сообщили 16 апреля.
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В Киеве возобновили работу ЦПАУ. С 18 апреля столичные ЦПАУ будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00,
– говорится в сообщении.
В 6 ЦПАУ возобновлен прием документов для паспортных услуг:
- ЦПАУ Киева – улица Днепровская набережная, 19-Б;
- ЦПАУ Голосеевской РГА – проспект Голосеевский, 42;
- ЦПАУ Дарницкой РГА – улица Олейника, 21;
- ЦПАУ Деснянской РГА – проспект Маяковского, 29;
- ЦПАУ Соломенской РГА – проспект Воздухофлотский, 41;
- ЦПАУ Шевченковской РГА – бульвар Тараса Шевченко, 26/4.
Еще 3 ЦПАУ возобновили работу с юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями по предварительной записи:
- Дарницкий, улица Олейника, 21;
- Днепровский, улица Харьковское шоссе, 18;
- Оболонский, улица Маршала Тимошенко, 16
Записаться на прием можно по ссылке или по телефонам: 202-60-38, 202-60-39.
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