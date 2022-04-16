Известно, что техническая поддержка необходима автомобилям социальных служб, скорой помощи, военному транспорту и жителям Киева.

Важно На въезде в Киев образовались километровые пробки: власть призывает людей еще не возвращаться

Адреса работающих автосервисных центров:

Улица Большая Кольцевая, 60

Улица Киевская, 49 (Бориспольское шоссе, 7 минут от Киева, село Чубинское).

Кроме того, можно воспользоваться картой приложения "Киев Цифровой", где постоянно обновляется информация о работающем бизнесе. Для добавления информации необходимо заполнить специальную форму по ссылке.

Столичные предприниматели призывают возобновлять бизнес, чтобы поддержать экономику Украины.

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