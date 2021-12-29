У Києві офіційно запустили послугу передплаченого паркування

Перші представники бізнесу підписали договір з Києвом про передплачене паркування. Вони викупили у міста 8 паркомісць вартістю майже 8600 гривень за кожне.

За словами заступника мера Києва Костянтина Усова, клієнтами столиці по передоплаті місць для паркування стали бізнес-центр "Софія" на вулиці Рильського та ресторан Citronelle на вулиці Богдана Хмельницького.

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Посадовці КМДА вже надали представникам бізнесу таблички про бронювання паркомісць.

Контракт діятиме до початку аукціонів

Згідно з офіційними даними, ресторан орендував виділені два паркомісця. У бізнес-центрі збираються залишати на офіційних майданчиках 6 автівок.

Діятиме договір про передоплату до того моменту, як у КМДА запустять систему аукціонів.

Усов стверджує, що раніше працівники бізнесу встановлювали на цих майданчиках смугасті конуси, а залишати машини відвідувачам дозволяли охоронці.



Місто зібрало конуси та запропонувало бізнесу альтернативу: офіційний договір про бронювання машиномісця шляхом використання офіційного міського знака єдиного стандарту і прозорої оплати. Кожен має право забронювати на потреби власного бізнесу 40% паркмайданчика. Для ТОП-менеджменту, для клієнтів або для ландшафтної статуї – на розсуд контрагента,

– підкреслив Усов.

Також посадовець зазначив, що чиновники щотижня забирають конуси з багатьох самозахоплених місць комунальних майданчиків.

Надходження до бюджету зростають

Заступник мера Києва каже, що з моменту активізації роботи КМДА у боротьбі з незаконним паркуванням, у столиці спостерігається тенденція до збільшення користування водіями платними майданчиками. Лише у листопаді автовласники сплатили 2,75 мільйона гривень за послуги паркування. Крім того, водії перерахували у бюджет майже 6 мільйонів гривень штрафів.