За словами голови Української таксомоторної асоціації Андрія Антонюка, вартість проїзду в таксі у Києві значно зросте. Жодних знижок всі служби таксі для клієнтів не запланували.

Дивіться також Вистачить на політ до Берліна: київські таксі приголомшили цінами

Антонюк стверджує, що поїздка з лівого берега до центру обійдеться щонайменше у 600 гривень. У звичайні дні такі поїздки коштують близько 100 гривень.

Як формуватимуть ціни на таксі у новорічну ніч

Експерт каже, що вартість поїздки у ніч з 31 грудня на 1 січня злетить через великий попит.

При цьому поїздки коштуватимуть тим дорожче, чим менше пасажирів користуватиметься послугами.

Знижки на поїздки перевізники можуть запровадити лише тоді, коли після свят у Києві не буде кому їздити.

Чоловік додав, що практика подорожчання таксі на новорічні свята є у всьому світі.

У Європі ціни підіймають на 50%. У нас вартість підійметься у 25 – 50%. Найдешевша поїздка коштуватиме, як очікується, 300 гривень,

– розповів Антонюк.

Дуже дорогі поїздки

За словами мешканців Києва, внаслідок підвищеного попиту вранці та ввечері у столиці щодня злітають цінники та послуги таксі. У години пік проїхати від Осокорків на Борщагівку можна за 500 – 700 гривень.

Подекуди ще дорожче коштує таксі у випадку дощу чи снігопаду, або за інших несприятливих погодних умов. Найдешевша поїздка на відстань 2 кілометри під час підвищеного попиту обходиться у 70 гривень.