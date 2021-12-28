По словам главы Украинской таксомоторной ассоциации Андрея Антонюка, стоимость проезда в такси в Киеве значительно возрастет. Никаких скидок все службы такси для клиентов не запланировали.

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Антонюк утверждает, что поездка с левого берега в центр обойдется минимум в 600 гривен. В обычные дни такие поездки стоят около 100 гривен.

Как будут формировать цены на такси в новогоднюю ночь

Эксперт говорит, что стоимость поездки в ночь с 31 декабря на 1 января взлетит из-за большого спроса.

При этом поездки будут стоить тем дороже, чем меньше пассажиров будет пользоваться услугами.

Скидки на поездки перевозчики могут ввести лишь тогда, когда после праздников в Киеве некому будет ездить.

Мужчина добавил, что практика подорожания такси на новогодние праздники есть во всем мире. В Европе цены поднимают на 50%. У нас стоимость поднимется в 25 – 50%. Самая дешевая поездка будет стоить, как ожидается, 300 гривен,

– рассказал Антонюк.

Очень дорогие поездки

По словам жителей Киева, вследствие повышенного спроса утром и вечером в столице ежедневно взлетают ценники на услуги такси. В часы пик проехать от Осокорков на Борщаговку можно за 500 – 700 гривен. Кое-где еще дороже стоит такси в случае дождя или снегопада, или при других неблагоприятных погодных условиях. Самая дешевая поездка на расстояние 2 километра во время повышенного спроса обходится в 70 гривен.