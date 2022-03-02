У Києві оголосили повітряну тривогу: терміново в укриття

2 березня 2022 , 20:26
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Джерело:

телеграм КМДА – офіційний канал

У Києві станом на 21:24 2 березня оголосили повітряну тривогу. Людям необхідно терміново пройти в укриття цивільного захисту.

У місці безпеки необхідно перебувати до спеціального сигналу про відбій тривоги. Це правило рятує життя.

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Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту,
– мовиться у повідомленні.

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Автор: Мар'яна Бекало