У Києві оголосили повітряну тривогу: терміново в укриття
2 березня 2022 , 20:26Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА – офіційний канал
У Києві станом на 21:24 2 березня оголосили повітряну тривогу. Людям необхідно терміново пройти в укриття цивільного захисту.
У місці безпеки необхідно перебувати до спеціального сигналу про відбій тривоги. Це правило рятує життя.
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Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту,
– мовиться у повідомленні.
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