У Києві оголосили повітряну тривогу: терміново в укриття

У Києві станом на 21:24 2 березня оголосили повітряну тривогу. Людям необхідно терміново пройти в укриття цивільного захисту.

У місці безпеки необхідно перебувати до спеціального сигналу про відбій тривоги. Це правило рятує життя.

Зауважте Волинь, Житомир, Львів – тривога

Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту,

– мовиться у повідомленні.

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