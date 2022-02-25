У Києві оголосили повітряну тривогу. Це трапилось о 22:36 за Києвом.

Відповідну інформацію оприлюднила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук в телеграмі. Це трапилось після того, як окупанти запустили ракети по столиці.

Зауважте Російські окупанти запустили ракети по Києву

У Києві оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога, Київ,

– написала Палійчук.

До речі, перед цим, орієнтовно о 20:56 війська Росії обстріляли Київ з ракет. Інформації про наслідки руйнувань та ймовірні жертви наразі немає.

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