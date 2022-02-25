У Києві оголосили повітряну тривогу
25 лютого 2022 , 22:38Читать новость на русском
Джерело:телеграм Юлії Палійчук
У Києві оголосили повітряну тривогу. Це трапилось о 22:36 за Києвом.
Відповідну інформацію оприлюднила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук в телеграмі. Це трапилось після того, як окупанти запустили ракети по столиці.
Зауважте Російські окупанти запустили ракети по Києву
У Києві оголосили повітряну тривогу
Повітряна тривога, Київ,
– написала Палійчук.
До речі, перед цим, орієнтовно о 20:56 війська Росії обстріляли Київ з ракет. Інформації про наслідки руйнувань та ймовірні жертви наразі немає.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!