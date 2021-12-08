У Києві охоронець побив палицею чоловіка, який хотів проїхати до Олександрівської лікарні

Чоловік, який має стежити за порядком на в'їзді до Олександрівської лікарні у Києві, напав на водія, що хотів проїхати на територію медичного закладу. Інцидент стався вдень 6 грудня.

Через що саме між охоронцем та водієм стався конфлікт, невідомо. За словами потерпілого, проїзд на територію лікарні нібито зазвичай є платним, хоча при цьому автівки мають змогу вільно заїхати до закладу.

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Приватний адвокат Дмитро Калько, якого й побив охоронець, стверджує, що внаслідок побиття у нього діагностували перелом руки.

Вимагав прибрати машину



Довідка про нанесення ушкоджень / Фото Дмитра Калька

Судячи з відео, яке виклав сам юрист, охоронець накинувся на нього з палицею та кілька разів ударив по руці.

Калько при цьому намагався вгамувати літнього чоловіка лише словами, але ображав його.

З чого саме почався конфлікт, зрозуміти завдяки відео неможливо. Охоронець вимагав, аби чоловік прибрав свою машину. Також він казав, що на нього кидалися з бійкою. Втім, на записі моменту агресивних дій відносно охоронця немає, оскільки починається він не з початку інциденту.

Чому адвокат написав про платний проїзд, також невідомо, оскільки потрапляння машин на територію ніяк не регулюється. Про це свідчить й те, що інші машини на відео вільно рухалися до корпусів лікарні.



Наслідки конфлікту з охоронцем Олександрівської лікарні / Фото Дмитра Калька



Дивіться відео побиття адвоката охоронцем Олександрівської лікарні у Києві:

Повний текст допису Дмитра Калька у фейсбуці:

Коли олені, зловживаючи владними повноваженнями, використовують приватну армію Кличка для забезпечення свого комфорту, це зрозуміло. Наступний крок, це коли в'їзд до лікарні віддають у розпорядження "контуженого" з саморобними знаряддями для нападу. Жодних камер з їх слів на в'їзді немає, проїзд зазвичай платний.

Звертаюсь до депутатів, бо КМДА, Департамент та їх КП все влаштовує. Чи можливо автоматизувати в'їзд до лікарні, щоб не доводити експерту охорони крайню потребу, і виключити корупційну складову? Чи можливо видати їм нелетальні гумові кийки?

Не перше побиття

Особа Дмитра Калька є досить відомою у певних колах. У 2018 році він виступав проти підвищення тарифів на комуналку, а через рік – позивався до Віталія Кличка стосовно діяльності Київради. Крім того, у 2020-му Калько оприлюднював звернення до мера з критикою ефективності Департаменту земельних ресурсів КМДА.

У серпні 2018 року на адвоката було скоєно напад, який тоді пов'язували з діяльністю проти "Нафтогазу".