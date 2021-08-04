У Києві озброєний ножем чоловік пограбував дітей: фото

Зловмисник погрожував школярам зброєю, забирав у них цінні речі та тікав з місця події. Діяв він у Дніпровському районі Києва. Спіймали його 3 серпня.

Як зазначили у поліції Києва, особу зловмисника встановили протягом доби з моменту скоєння злочину. Ним виявився 27-річний уродженець Одеської області.

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Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Затримали у Вінниччині



27-річний чоловік пограбував підлітків / Фото поліції Києва

За даними слідства, 27-річний чоловік приїхав до Києва з Одещини, аби заробити грошей злочинним шляхом.

Він підійшов до компанії дітей на вулиці Челябінській неподалік від метро "Лівобережна". Діставши ніж, зловмисник погрожував школярам розправою та забрав у них велосипед і смартфон.

Після скоєння злочину чоловік втік з місця події.

Аби переховатися від правоохоронців, чоловік вирішив втекти до Вінницької області. Втім, поліцейські встановили маршрут зловмисника з місця аварії та з'ясували, де він перебуває. Затримали його на залізничному вокзалі.

У зловмисника знайшли речі підлітків, а також інші цінні, які йому не належать. То ж, цілком ймовірно, що чоловік скоїв ще низку злочинів.

Фігуранту кримінального провадження вже повідомили про підозру у скоєнні розбою. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.

Слідчі перевіряють зловмисника на причетність до вчинення грабежів та інших правопорушень.