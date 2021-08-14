Не хоче ризикувати: у Києві пасажир тролейбусу одягнув суперзахист від коронавірусу
Джерело:"Типове Голосієво"
У Києві у тролейбусі № 30 помітили дивного пасажира – чоловік одягнув суперзахист від коронавірусу. У соцмережах припускають, що він вже хворів й не хоче ризикувати.
Пасажир був одягнутий у захисний екран-щиток, який використовують, до прикладу, касири у супермаркетах. А під ним на голову чоловік надів білу тканину з прорізами для очей – щось схоже на балаклаву.
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Немов супергерой
Окрім цього, він одягнув ще й рукавички. Такий суперзахист викликав інтерес в інших пасажирів – хтось вирішив сфотографувати дивакуватого чоловіка.
У спільноті "Типове Голосієво" написали, що "він вже, мабуть, хворів та більше не хоче ризикувати".
Чоловік у суперзахисті / Фото "Типове Голосієво"
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