Принаймні така інформація з'явилася у кількох ЗМІ. Про крадіжку продуктів їм начебто розповіло джерело у поліції.

Нагадаємо Під ОП спалахнули жорсткі сутички між силовиками і Нацкорпусом: фото, відео

"Молоком добре промивати очі"

Націоналісти, як ідеться у публікаціях, вкрали кілька ящиків із молоком і почали роздавати побратимам: мовляв, молоком добре промивати очі, коли потрапить сльозогінний газ.

Неподалік автомобіль розвантажував продукти, і кілька учасників акції викрали ящики з молоком,

– повідомило джерело "Українським новинам".

Наразі поліція перевіряє цю інформацію.

Сутички між Нацкорпусом і поліцією