По крайней мере такая информация появилась в нескольких СМИ. О краже продуктов им якобы рассказал источник в полиции.

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"Молоком хорошо промывать глаза"

Националисты, как говорится в публикациях, украли несколько ящиков с молоком и начали раздавать собратьям: мол, молоком хорошо промывать глаза, если попадет слезоточивый газ.

Неподалеку автомобиль разгружал продукты, и несколько участников акции похитили ящики с молоком,

– сообщил источник "Украинским новостям".

Сейчас полиция проверяет эту информацию.

Столкновения между Нацкорпусом и полицией