По крайней мере такая информация появилась в нескольких СМИ. О краже продуктов им якобы рассказал источник в полиции.
Напомним Под ОП вспыхнули жесткие столкновения между силовиками и Нацкорпусом: фото, видео
"Молоком хорошо промывать глаза"
Националисты, как говорится в публикациях, украли несколько ящиков с молоком и начали раздавать собратьям: мол, молоком хорошо промывать глаза, если попадет слезоточивый газ.
Неподалеку автомобиль разгружал продукты, и несколько участников акции похитили ящики с молоком,
– сообщил источник "Украинским новостям".
Сейчас полиция проверяет эту информацию.
Столкновения между Нацкорпусом и полицией
- Под офисом Президента 14 августа возникли столкновения между правоохранителями и представителями Национального корпуса.
- Национальный корпус пришел туда колонной от Майдана Независимости в рамках акции "Нет – капитуляции!".
- Столкновения произошли из-за того, что представители Нацкорпуса отказались проходить осмотр на содержание опасных предметов. Во время беспорядков распыляли газ и пускали дымовые шашки.
- Митингующим не удалось прорваться в офис Президента и они разошлись, но пообещали новые акции.
- В полиции рассказали, что во время акции пострадали 7 правоохранителей. Они получили ожоги глаз и получили травмы.