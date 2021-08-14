Пасажир був одягнутий у захисний екран-щиток, який використовують, до прикладу, касири у супермаркетах. А під ним на голову чоловік надів білу тканину з прорізами для очей – щось схоже на балаклаву.

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Немов супергерой

Окрім цього, він одягнув ще й рукавички. Такий суперзахист викликав інтерес в інших пасажирів – хтось вирішив сфотографувати дивакуватого чоловіка.

У спільноті "Типове Голосієво" написали, що "він вже, мабуть, хворів та більше не хоче ризикувати".

Чоловік у суперзахисті / Фото "Типове Голосієво"

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