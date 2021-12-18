У Києві на Печерську горів ресторан: фото та відео з місця пожежі

У Києві 18 грудня спалахнула пожежа на вулиці Архітектора Городецького, що у Печерському районі. Займання сталося в одному зі столичних ресторанів.

У соцмережах стверджують, що мовиться про ресторан "Ватра". Там спалахнув дах окремої одноповерхової будівлі. Площа пожежі становила 30 квадратних метрів.

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На момент прибуття пожежників усі відвідувачі залишили заклад та перебували на вулиці. Займання вдалося локалізувати о 15:23 та повністю ліквідувати за 5 хвилин.

На оприлюднених у соцмережах кадрах видно, що у приміщенні виник сильний вогонь, а з вікон на вулицю виривалися хмари чорного диму.

Пожежа у ресторані "Ватра": дивіться відео



Пожежа у столичному ресторані / Фото ДСНС



Постраждалих немає / Фото ДСНС

На щастя, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає, адже всі люди швидко евакуювалися. Причини займання встановлюють правоохоронці.

Зауважимо, що у Києві ввечері 14 листопада сталась пожежа в одному з ресторанів. Полум'я зайнялось на даху закладу "Гніздо", що на Подолі. На місце одразу направили рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці виявили, що горить покрівля будинку. Площа займання склала приблизно 15 метрів.