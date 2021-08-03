Асфальт втомився: у Києві під землю провалився сміттєвоз – відео

У Києві водій спеціальної вантажівки намагався проїхати вулицею, але дорожнє покриття не витримало ваги сміттєвоза. Кілька колес опинилися у ямі.

Інцидент стався 2 серпня на Золотоніській вулиці у Голосіївському районі столиці. Багатотонна вантажівка частково пішла під землю через "втому" асфальта.

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На місці події працювали комунальники, які за кілька годин витягли сміттєвоз з пастки.

Довелося задіяти кран

Коли водій комунальної машини їхав до наступних контейнерів зі сміттям, коли асфальт не витримав ваги.

Під землею майже на половину діаметра заднє праве колесо опинилося під землею.

Через що саме утворився провал, невідомо. Однак з-під землі було чути шум води.

Виїхати самостійно водій вже не міг. Тому йому довелося кликати на допомогу.

Щоб дістати сміттєвоз, на місце події довелося привозити спецтехніку. Підйомний кран підняв вантажівку, після чого та поїхала.

Дивіться відео з місця провалу сміттєвоза під землю у Києві: