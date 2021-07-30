Відео нахабного проїзду Toyota, яка нібито належить комусь з посадовців комунального підприємства, зафільмували вранці 30 липня на тротуарі біля Паркового мосту. Автор запису зазначив, що постійно спостерігає, як працівники Київпастрансу проїздять тротуаром.

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Чи насправді правилами дорожнього руху нехтують комунальники, наразі невідомо.

Попри жвавий рух пішоходів

Судячи з запису проїзду легковика, водій рухався паралельно Набережному шосе тротуаром.

При цьому на пішохідній зоні перебувало дуже багато людей. Однак водій автівки на них взагалі не звертав уваги.

У коментарях до запису користувачі обурюються діями автовласника та закликають правоохоронців покарати порушника.

За попередніми даними, посадовці порушують ПДР, оскільки проїзд центром Києва вранці займає чимало часу. Замість того, щоб їхати через Володимирський узвіз, чиновники воліють ганяти тротуарами, але не подовжувати собі маршрут.

Дивіться відео нахабного проїзду Toyota пішохідною зоною у Києві: