У Києві побачили чималі черги біля бюро ритуальних послуг та церков

10:14

Чимала кількість смертей від COVID-19 щодня призводить до того, що ритуальні служби Києва працюють буквально на межі своїх можливостей. Черги з родичів померлих можна побачити біля кожного бюро ритуальних послуг та відділу державної реєстрації смерті.