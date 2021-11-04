Крім того, черги на відспівування померлих утворюються у церквах. Ілюстрацію страшенних буднів зробив журналіст Богдан Паламарчук.
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За словами чоловіка, чергу біля ритуальної служби він побачив 3 листопада на вулиці Бульварно-Кудрявській.
Щодня помирають десятки людей
Біля церков збираються черги з машин ритуальних послуг / Фото Богдана Паламарчука
- Як зазначив працівник ЗМІ, чергу з людей він побачив на вулиці неподалік від цирку. Підійшовши поближче, він з'ясував, що люди чекають на прийом до відділу державної реєстрації смерті.
- У коментарях до допису кияни зазначили, постійно бачать чергу машин ритуальних служб біля Володимирського собору.
- Крім того, величезну кількість автівок з померлими можна завжди побачити біля будь-якого кладовища, майже кожної церкви та у крематорія.