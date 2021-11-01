У Києві почала діяти червона зона: що та кому заборонять

Київ офіційно перейшов до червоної карантинної зони з 00:00 1 листопада. Отже, на столицю очікує низка суворих обмежень. Таке рішення ухвалили через стрімке розповсюдження короновірусу.

Втім, більшість заборон стосуватимуться здебільшого невакцинованих громадян або тих, хто не має з собою свіжого ПЛР-тесту з негативним результатом. Нові правила стосуватимуться практично усіх сфер життя міста – обслуговування, торгівлі, дозвілля, транспорту, освіти тощо.

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Що заборонять у червоній зоні

Рішення про застосування у столиці найжорсткіших протиепідемічних заходів ухвалили ще 28 жовтня. Спершу обмеження анонсував мер Києва Віталій Кличко, а згодом їх затвердила і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Повний перелік нових правил, які діятимуть з 1 листопада, оприлюднила КМДА. Зокрема, мовиться про:

заборону відвідування торговельно-розважальних центрів неповнолітніми без супроводу дорослих із сертифікатом вакцинації або ПЛР-тестом;

заборону перебування на зупинках, в переходах, на території лікарень та в інших місцях, де важко дотримуватися дистанції в 1 метр, без одягненої маски;

заборону роботи кафе, ресторанів, хостелів, закладів соцзахисту, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів (заклади, чиї співробітники та відвідувачі вакциновані або мають негативний ПЛР- тест, зможуть працювати у звичному режимі) ;

; заборону проведення масових заходів, якщо ті, хто бере в них участь, не мають відповідних документів про стан здоров'я;

скасування планових госпіталізацій у лікарні (виняток – екстрені випадки).

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Транспорт – лише для вакцинованих і без натовпів

Мер Києва Віталій Кличко заздалегідь попередив, що їздити громадським транспортом безперешкодно дозволять лише людям із сертифікатом вакцинації або свіжим негативним ПЛР-тестом. Також підійде тест на антиген та довідка про одужання від коронавірусу. Усіх інших дорослих пасажирів будуть змушені висаджувати.

Громадський транспорт закривати ми не збираємось. Він працюватиме, але їздити в ньому повинні пасажири, які мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців,

– сказав очільник міста.

Зі свого боку в поліції додали, що на порушників карантину, яких виявлятимуть під час рейдів у транспорті, складатимуть адмінпротоколи й направлятимуть їх до суду. Цілком імовірно, що таких громадян очікуватимуть штрафи у розмірі 17 – 34 тисячі гривень.

У метро, тролейбусах, трамваях, автобусах та маршрутках заборонять перевозити більшу кількість пасажирів, ніж зазначена у технічних характеристиках транспортних засобів.



Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Школи та виші – на замок

Попри те, що канікули у київських школярів закінчилися 31 жовтня, за парти діти не повернуться. З 1 листопада їм знову організують дистанційне навчання, яке триватиме аж до покращення епідеміологічної ситуації. Так само навчальний процес проходитиме та у вишах.

Що ж до дитячих садочків, то вони працюватимуть, але обов'язково мають дотримуватися усіх обмежень червоної зони. Крім того, головна вимога – вакцинація 100% персоналу.