У Києві почали роботу центри обігріву: адреси та графік роботи
Джерело:КМДА
Синоптики обіцяють, що вже 21 грудня у Києві різко похолодає. Температура повітря має знизитися до -9...-11 градусів морозу. Така погода триматиметься кілька днів.
Для уникнення того, аби гості та мешканці міста не так сильно потерпали від морозів, у КМДА вирішили відкрити пункти обігріву. Звернутися до них матиме змогу кожен, кому потрібні допомога та тепло.
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У комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА вирішили розташувати пункти у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях та територіальних центрах соціального обслуговування.
Де у Києві працюватимуть пункти обігріву
Як наголосили посадовці, у деяких пунктах люди зможуть отримати медичну допомогу, випити гарячого чаю та навіть взяти теплий одяг і взуття. Функціонуватимуть вони до покращення погодних умов у всіх районах міста за адресами:
Голосіївський район
- Вулиця Тарасівська, 2.
- Вулиця Касіяна, 8.
- Вулиця Академіка Заболотного, 20-А.
Дарницький район
- Вулиця Вербицького, 9-І.
- Вулиця Харківське шосе, 172-Б (у цілодобовому режимі).
- Вулиця Харківське шосе, 57 (ІІ поверх).
- Вулиця Анни Ахматової, 2-А (у цілодобовому режимі).
- Вулиця Харченка,47 (у цілодобовому режимі).
Деснянський район
- Вулиця Вікентія Беретті, 18 (у цілодобовому режимі).
- Вулиця Курчатова, 3-Б.
- Вулиця Закревського, 29-А.
Дніпровський район
- Вулиця Вікентія Беретті, 18 (у цілодобовому режимі під час зниження температури).
- Вулиця Кіото, 11.
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- Вулиця Каштанова, 8-Г.
Оболонський район
- Вулиця Йорданська, 7-А.
- Вулиця Попова, 1.
- Вулиця Джерельна, 3.
- Вулиця Озерна, 18-А.
Печерський район
- Вулиця Басейна, 5-А.
- Бульвар Дружби народів, 30/1 (у цілодобовому режимі за умови забезпечення чергування працівника поліції, забезпечення індивідуальними засобами захисту працівників).
Подільський район
- Вулиця Бестужева, 32 (з банком одягу).
- Вулиця Мостицька, 9.
- Вулиця Хорива, 36.
- Вулиця Оболонська, 38
- Провулок Квітневий, 4.
- Проспект Гонгадзе, 7-А.
- Вулиця Виговського, 10-В.
- Вулиця Борисоглібська, 8/13.
- Вулиця Кирилівська, 115/3.
- Вулиця Галицька, 13.
- Вулиця Мостицька, 14.
- Провулок Бондарський, 19.
- Вулиця Світлицького, 24-А.
Святошинський район
- Вулиця Чорнобильська, 9.
- Вулиця Жмеринська,22-А (у цілодобовому режимі).
- Бульвар Кольцова, 12.
Солом’янський район
- Вулиця Суздальська, 4/6 (у цілодобовому режимі).
- Вулиця Вацлава Гавела, 83-А.
- Вулиця Волинська, 2.
Шевченківський район
- Вулиця Сальського Володимира, 33 (у цілодобовому режимі).
- Вулиця Богдана Гаврилишина, 11-А.
- Вулиця Половецька, 14.
Крім того, Дарницькому та Солом’янському районі біля залізничних станцій посилять роботу соціальні патрулі.