У Києві почали роботу центри обігріву: адреси та графік роботи

Синоптики обіцяють, що вже 21 грудня у Києві різко похолодає. Температура повітря має знизитися до -9...-11 градусів морозу. Така погода триматиметься кілька днів.

Для уникнення того, аби гості та мешканці міста не так сильно потерпали від морозів, у КМДА вирішили відкрити пункти обігріву. Звернутися до них матиме змогу кожен, кому потрібні допомога та тепло.

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У комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА вирішили розташувати пункти у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях та територіальних центрах соціального обслуговування.

Де у Києві працюватимуть пункти обігріву

Як наголосили посадовці, у деяких пунктах люди зможуть отримати медичну допомогу, випити гарячого чаю та навіть взяти теплий одяг і взуття. Функціонуватимуть вони до покращення погодних умов у всіх районах міста за адресами:

Голосіївський район

Вулиця Тарасівська, 2.

Вулиця Касіяна, 8.

Вулиця Академіка Заболотного, 20-А.

Дарницький район

Вулиця Вербицького, 9-І.

Вулиця Харківське шосе, 172-Б (у цілодобовому режимі).

Вулиця Харківське шосе, 57 (ІІ поверх).

Вулиця Анни Ахматової, 2-А (у цілодобовому режимі).

Вулиця Харченка,47 (у цілодобовому режимі).

Деснянський район

Вулиця Вікентія Беретті, 18 (у цілодобовому режимі).

Вулиця Курчатова, 3-Б.

Вулиця Закревського, 29-А.

Дніпровський район

Вулиця Вікентія Беретті, 18 (у цілодобовому режимі під час зниження температури).

Вулиця Кіото, 11.



Вулиця Каштанова, 8-Г.

Оболонський район

Вулиця Йорданська, 7-А.

Вулиця Попова, 1.

Вулиця Джерельна, 3.

Вулиця Озерна, 18-А.

Печерський район

Вулиця Басейна, 5-А.

Бульвар Дружби народів, 30/1 (у цілодобовому режимі за умови забезпечення чергування працівника поліції, забезпечення індивідуальними засобами захисту працівників).

Подільський район

Вулиця Бестужева, 32 (з банком одягу).

Вулиця Мостицька, 9.

Вулиця Хорива, 36.

Вулиця Оболонська, 38

Провулок Квітневий, 4.

Проспект Гонгадзе, 7-А.

Вулиця Виговського, 10-В.

Вулиця Борисоглібська, 8/13.

Вулиця Кирилівська, 115/3.

Вулиця Галицька, 13.

Вулиця Мостицька, 14.

Провулок Бондарський, 19.

Вулиця Світлицького, 24-А.

Святошинський район

Вулиця Чорнобильська, 9.

Вулиця Жмеринська,22-А (у цілодобовому режимі).

Бульвар Кольцова, 12.

Солом’янський район

Вулиця Суздальська, 4/6 (у цілодобовому режимі).

Вулиця Вацлава Гавела, 83-А.

Вулиця Волинська, 2.

Шевченківський район

Вулиця Сальського Володимира, 33 (у цілодобовому режимі).

Вулиця Богдана Гаврилишина, 11-А.

Вулиця Половецька, 14.

Крім того, Дарницькому та Солом’янському районі біля залізничних станцій посилять роботу соціальні патрулі.