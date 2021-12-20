Для уникнення того, аби гості та мешканці міста не так сильно потерпали від морозів, у КМДА вирішили відкрити пункти обігріву. Звернутися до них матиме змогу кожен, кому потрібні допомога та тепло.

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У комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА вирішили розташувати пункти у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях та територіальних центрах соціального обслуговування.

Де у Києві працюватимуть пункти обігріву

Як наголосили посадовці, у деяких пунктах люди зможуть отримати медичну допомогу, випити гарячого чаю та навіть взяти теплий одяг і взуття. Функціонуватимуть вони до покращення погодних умов у всіх районах міста за адресами:

Голосіївський район

  • Вулиця Тарасівська, 2.
  • Вулиця Касіяна, 8.
  • Вулиця Академіка Заболотного, 20-А.

Дарницький район

  • Вулиця Вербицького, 9-І.
  • Вулиця Харківське шосе, 172-Б (у цілодобовому режимі).
  • Вулиця Харківське шосе, 57 (ІІ поверх).
  • Вулиця Анни Ахматової, 2-А (у цілодобовому режимі).
  • Вулиця Харченка,47 (у цілодобовому режимі).

Деснянський район

  • Вулиця Вікентія Беретті, 18 (у цілодобовому режимі).
  • Вулиця Курчатова, 3-Б.
  • Вулиця Закревського, 29-А.

Дніпровський район

  • Вулиця Вікентія Беретті, 18 (у цілодобовому режимі під час зниження температури).
  • Вулиця Кіото, 11.
  • Вулиця Каштанова, 8-Г.

Оболонський район

  • Вулиця Йорданська, 7-А.
  • Вулиця Попова, 1.
  • Вулиця Джерельна, 3.
  • Вулиця Озерна, 18-А.

Печерський район

  • Вулиця Басейна, 5-А.
  • Бульвар Дружби народів, 30/1 (у цілодобовому режимі за умови забезпечення чергування працівника поліції, забезпечення індивідуальними засобами захисту працівників).

Подільський район

  • Вулиця Бестужева, 32 (з банком одягу).
  • Вулиця Мостицька, 9.
  • Вулиця Хорива, 36.
  • Вулиця Оболонська, 38
  • Провулок Квітневий, 4.
  • Проспект Гонгадзе, 7-А.
  • Вулиця Виговського, 10-В.
  • Вулиця Борисоглібська, 8/13.
  • Вулиця Кирилівська, 115/3.
  • Вулиця Галицька, 13.
  • Вулиця Мостицька, 14.
  • Провулок Бондарський, 19.
  • Вулиця Світлицького, 24-А.

Святошинський район

  • Вулиця Чорнобильська, 9.
  • Вулиця Жмеринська,22-А (у цілодобовому режимі).
  • Бульвар Кольцова, 12.

Солом’янський район

  • Вулиця Суздальська, 4/6 (у цілодобовому режимі).
  • Вулиця Вацлава Гавела, 83-А.
  • Вулиця Волинська, 2.

Шевченківський район

  • Вулиця Сальського Володимира, 33 (у цілодобовому режимі).
  • Вулиця Богдана Гаврилишина, 11-А.
  • Вулиця Половецька, 14.

Крім того, Дарницькому та Солом’янському районі біля залізничних станцій посилять роботу соціальні патрулі.