У Києві подружжя пограбувало магазин, але залишило у ньому свою банківську картку

Патрульні поліцейські Києва розкрили пограбування одного з магазинів у Голосіївському районі столиці. Чоловік із жінкою вкрали досить дорогий парфум, однак залишили у магазині доказ свого злочину.

Як розповіли у патрульній поліції Києва, про інцидент правоохоронці дізналися від одного з працівників магазину. Заявник розповів, що злочин скоїло подружжя, яке змогло винести парфум повз рамку сигналізації.

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Крадіжку не виявив навіть охоронець магазину, який оглядав відвідувачів.

Затримали завдяки загубленій картці

Як з'ясували правоохоронці, 22-річний чоловік та 28-річна жінка зайшли до одного з магазинів у Голосієвому.

Вони розглядали парфуми, але жодного не обрали та пішли геть.

На виході спрацювала рамка сигналізації, а пара залюбки показала свої речі охоронцю.

Чоловік, як виявилося, заховав вкрадене у капюшоні. Але це не знайшли і зловмисників відпустили.

Зрозумівши, що крадіжка все ж таки сталася, охоронці передивилися камери відеонагляду та побачили, що сталося. Під час огляду речей відвідувач настільки розхвилювався, що загубив у магазині власну банківську картку. Її й передали поліцейським.

Само собою, знайти причетних до крадіжки з такими доказами було зовсім не складно. Патрульні за кілька хвилин з'ясували особи підозрюваних та їх адресу. Правоохоронці досить швидко встановили, де перебувають фігуранти справи, та затримали їх.

Причетність до крадіжки ані чоловік, ані жінка не заперечували. Втім, вони заявили, що вже встигли продати товар.

На місці події працювали слідчі Голосіївського району Києва. Як саме вони кваліфікували дії подружжя, наразі невідомо.