Как рассказали в патрульной полиции Киева, об инциденте правоохранители узнали от одного из работников магазина. Заявитель рассказал, что преступление совершили супруги, которые смогли пронести парфюм через рамку сигнализации.

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Воровство не обнаружил даже охранник магазина, который осматривал посетителей.

Задержали благодаря потерянной карте

Как выяснили правоохранители, 22-летний мужчина и 28-летняя женщина зашли в один из магазинов в Голосеево.

Они рассматривали духи, но ни одни не выбрали и ушли.

На выходе сработала рамка сигнализации, а пара охотно показала свои вещи охраннику.

Мужчина, как оказалось, спрятал украденное в капюшоне. Но это не нашли, и злоумышленников отпустили.

Поняв, что кража все же произошла, охранники пересмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, что произошло. Во время осмотра вещей посетитель настолько разволновался, что потерял в магазине собственную банковскую карту. Ее и передали полицейским.

Само собой, найти причастных к воровству с такими доказательствами было совсем несложно. Патрульные через несколько минут выяснили личности подозреваемых и их адрес. Стражи порядка довольно быстро установили, где находятся фигуранты дела, и задержали их.

Причастность к воровству ни мужчина, ни женщина не отрицали. Однако они заявили, что уже успели продать товар.

На месте происшествия работали следователи Голосеевского района Киева. Как именно они квалифицировали действия супругов, пока неизвестно.