У Києві попрощалися з ексглавою КМДА Володимиром Бондаренком

26 серпня 2021 , 17:15
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Джерело:

ТСН

Володимир Бондаренко був головою КМДА та нардепом п'яти скликань. Політик помер на 69 році життя. Прощання з ним відбувалось у Михайлівському золотоверхому соборі.

Нардеп помер 24 серпня. Він майже 30 років свого життя присвятив політиці. 

До теми Помер Володимир Бондаренко – колишній нардеп і голова КМДА

У Києві попрощались з Володимиром Боднаренком

Прощання з політиком відбулось в Михайлівському золотоверхому соборі. Туди прийшли друзі та однопартійці Боднаренка. 

Серед них – мер Києва Віталій Кличко, колишній мер Олександр Омельченко, а також нардепи, депутати Київради й колишні урядовці,
– мовиться у повідомленні.

Попередньо священник Богдан Тимошенко повідомляв, що після прощання в Михайлівському золотоверхому соборі, відбудеться заупокійна літургія в храмі святого великомученика Димитрія Солунського, що у Етнографічному комплексі "Українське село".

Зверніть увагу! Володимир Боднаренко займався меценатством. Саме він створив етномузей "Українське село" під Києвом.

Похоронити нардепа мали в селі Гурівщина, що в Києво-Святошинському районі. 

Коротко про діяльність Володимира Боднаренка

  • Володимир Боднаренко з 1952 року. Родом у села Охіньки, що на Чернігівщині.
  • Він працював учителем, з 1986 року був заступником, а з 1990 року – головою виконкому Ленінградської райради Києва. 
  • У 1991 році – начальником управління – заступником голови Київської міськадміністрації.
  • З 1996 року був заступником міністра – керівника справами Мін'юсту.
  • Був нардепом 5 скликань. Працюючи у Верховній Раді, підготував 141 законопроєкт.
  • З березня по червень 2014 року – очолював КМДА. Ба більше, балотувався на посаду міського голови Києва і, одночасно, до міської ради, очолюючи список Київської міської організації партії "Батьківщина".
Автор: Діана Квасневська