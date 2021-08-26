У Києві попрощалися з ексглавою КМДА Володимиром Бондаренком

Володимир Бондаренко був головою КМДА та нардепом п'яти скликань. Політик помер на 69 році життя. Прощання з ним відбувалось у Михайлівському золотоверхому соборі.

Нардеп помер 24 серпня. Він майже 30 років свого життя присвятив політиці.

До теми Помер Володимир Бондаренко – колишній нардеп і голова КМДА

У Києві попрощались з Володимиром Боднаренком

Прощання з політиком відбулось в Михайлівському золотоверхому соборі. Туди прийшли друзі та однопартійці Боднаренка.

Серед них – мер Києва Віталій Кличко, колишній мер Олександр Омельченко, а також нардепи, депутати Київради й колишні урядовці,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо священник Богдан Тимошенко повідомляв, що після прощання в Михайлівському золотоверхому соборі, відбудеться заупокійна літургія в храмі святого великомученика Димитрія Солунського, що у Етнографічному комплексі "Українське село".

Володимир Боднаренко займався меценатством. Саме він створив етномузей "Українське село" під Києвом.

Похоронити нардепа мали в селі Гурівщина, що в Києво-Святошинському районі.

Коротко про діяльність Володимира Боднаренка