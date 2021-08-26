Нардеп умер 24 августа. Он почти 30 лет своей жизни посвятил политике.

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В Киеве простились с Владимиром Боднаренко

Прощание с политиком состоялось в Михайловском златоверхом соборе. Туда пришли друзья и однопартийцы Боднаренко.

Среди них – мэр Киева Виталий Кличко, бывший мэр Александр Омельченко, а также нардепы, депутаты Киевсовета и бывшие чиновники,

– говорится в сообщении.

Предварительно священник Богдан Тимошенко сообщал, что после прощания в Михайловском златоверхом соборе, состоится заупокойная литургия в храме святого великомученика Димитрия Солунского, что в Этнографическом комплексе "Украинское село".

Обратите внимание! Владимир Боднаренко занимался меценатством. Именно он создал этномузей "Украинское село" под Киевом.

Похоронить нардепа должны были в селе Гуровщина, что в Киево-Святошинском районе.

Коротко о деятельности Владимира Боднаренко