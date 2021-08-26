Нардеп умер 24 августа. Он почти 30 лет своей жизни посвятил политике.

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В Киеве простились с Владимиром Боднаренко

Прощание с политиком состоялось в Михайловском златоверхом соборе. Туда пришли друзья и однопартийцы Боднаренко.

Среди них – мэр Киева Виталий Кличко, бывший мэр Александр Омельченко, а также нардепы, депутаты Киевсовета и бывшие чиновники,
говорится в сообщении.

Предварительно священник Богдан Тимошенко сообщал, что после прощания в Михайловском златоверхом соборе, состоится заупокойная литургия в храме святого великомученика Димитрия Солунского, что в Этнографическом комплексе "Украинское село".

Похоронить нардепа должны были в селе Гуровщина, что в Киево-Святошинском районе.

Коротко о деятельности Владимира Боднаренко

  • Владимир Боднаренко 1952 года рождения. Родом у села Охиньки, что на Черниговщине.
  • Он работал учителем, с 1986 года был заместителем, а с 1990 года – председателем исполкома Ленинградского райсовета Киева.
  • В 1991 году – начальником управления – заместителем председателя Киевской горадминистрации.
  • С 1996 года был заместителем министра – руководителя делами Минюста.
  • Был нардепом 5 созывов. Работая в Верховной Раде, подготовил 141 законопроект.
  • С марта по июнь 2014 года – возглавлял КГГА. Более того, баллотировался на должность городского головы Киева и, одновременно, в городской совет, возглавляя список Киевской городской организации партии "Батькивщина".