Про смерть екснардепа та колишнього голови КМДА Бондаренка у мережі повідомила депутатка Київради Тетяна Меліхова.

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Помер Володимир Бондаренко

Пішла з життя близька мені людина – Володимир Дмитрович Бондаренко… Надійний друг, гарний сім'янин. Співчуваю родині. Сумую,

– написала Меліхова.

Життя Бондаренка обірвалося 24 серпня, йому було 58 років. Чоловік брав активну участь у політичному житті України.

Коротка біографія Бондаренка

Народився в 1952 році у селі Охіньки, що в Чернігівській області, працював учителем.

З 1986 року був заступником, а з 1990 року – головою виконкому Ленінградської райради Києва, у 1991 році став начальником управління – заступником голови Київської міськадміністрації.

У 1996 році обійняв посаду заступника міністра – керівника справами Міністерства юстиції України.

Був народним депутатом одразу 6 скликань – другого, третього, четвертого, а також шостого, сьомого та восьмого. За час роботи у Верховній Раді підготував 141 законопроєкт.

Очолював КМДА з березня по червень 2014 року. Тоді ж балотувався на посаду міського голови міста Києва і, одночасно, до міської ради, очолюючи список Київської міської організації партії "Батьківщина".

Займався меценатством, створив етномузей "Українське село" під Києвом.

Текст публікації Тетяни Меліхової:

Безліч світлин, безліч спогадів…

Пішла з життя близька мені людина – Володимир Дмитрович Бондаренко.

Патріот України, Народний депутат України, депутат Київради декількох скликань, голова депутатської фракції "ВО "Батьківщина" у Київраді, голова Київської міської державної адміністрації, голова Київської міської партійної організації "ВО "Батьківщина", активний учасник Помаранчевої революції та революції гідності. Засновник етнокомплексу "Українське село"…. Все неможливо перелічити. Надійний друг, гарний сім'янин.

Співчуваю родині. Сумую.

Нехай земля буде пухом.