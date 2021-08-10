Про смерть Підлісецького у мережі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Життя чоловіка обірвалося 10 серпня.

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Помер Лев Підлісецький

З сумом повідомляю, що відійшов у вічність Левко Підлісецький, мій товариш, колега та побратим. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять,

– написав Садовий.

Підлісецький помер на 45-му році життя після тривалої хвороби.

Коротка біографія Підлісецького

Народився Лев Підлісецький 29 травня 1977 року у Львові. Закінчив Львівський фізико-математичний ліцей, а згодом університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Фінанси".

Свого часу очолював енергетичні підприємства – "Галенергобудпром" та "Південьзахіделектромережбуд", входив у наглядову раду Укренерго.

У 2009 році ініціював та запровадив екскурсійні тури на "Чудо-бусі".

Був ініціатором створення та президентом Львівського туристичного альянсу у 2013 році.

У 2014 році пройшов у Верховну Раду 8-го скликання, був членом парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч".

У Підлісецького залишилися дружина та 3 доньки.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Лева Підлісецького!