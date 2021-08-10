О смерти Пидлисецкого в сети сообщил городской глава Львова Андрей Садовый. Жизнь мужчины оборвалась 10 августа.

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Умер Лев Пидлисецкий

С грустью сообщаю, что скончался Лев Пидлисецкий, мой товарищ, коллега и побратим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память,

– написал Садовый.

Пидлисецкий умер на 45-м году жизни после продолжительной болезни.

Краткая биография Пидлисецкого

Родился Лев Пидлисецкий 29 мая 1977 года во Львове. Окончил Львовский физико-математический лицей, а затем университет "Львовская политехника" по специальности "Финансы".

В свое время возглавлял энергетические предприятия – "Галэнергостройпром" и "Югозападэлектросетьстрой", входил в наблюдательный совет "Укрэнерго".

В 2009 году инициировал и ввел экскурсионные туры на "Чудо-бусе".

Был инициатором создания и президентом Львовского туристического альянса в 2013 году.

В 2014 году прошел в Верховную Раду 8-го созыва, был членом парламентской фракции "Объединение "Самопомич".

У Пидлисецкого остались жена и 3 дочери.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Льва Пидлисецкого!