У Києві у порушника з 25 несплаченими штрафами конфіскували авто

У Києві в злісного порушника правил дорожнього руху конфіскували автомобіль. Вперше у столиці таку практику застосували 17 листопада.

Про нові методи боротьби із безвідповідальними водіями розповів заступник міністра юстиції Андрій Гайченко. Вилученням транспортних засобів наразі займається Державна виконавча служба.

До теми Mercedes за порушення: в Україні вперше вилучили авто за несплату штрафів

Рекордсмен-штрафник ходитиме пішки

За словами урядовця, перша у столиці Toyota була конфіскована у чоловіка на ім'я Олексій. В процедурі також брали участь представники МВС.

Оголошуємо законний "бій" злісним порушникам швидкісного режиму в місті та нетверезим водіям. Почали з Олексія Олександровича – власника Toyota. 25 несплачених штрафів та кермування містом на швидкості 147 кілометрів на годину, це стиль життя. Незаконний,

– написав Гайченко.

У Києві конфіскували авто в злісного порушника: відео

Водій, в якого вилучили Toyota, мав 25 несплачених штрафів: відео

Ініціативу підхопили в Харкова

Вперше в Україні авто конфіскували у порушника в Харкові. Це трапилося на початку листопада. У 32-річного нігерійця назбиралося 80 тисяч гривень боргу. Крім того, його помічали за нетверезим керуванням машини.

Ідею вилучати авто у тих, хто постійно перевищує швидкість та не платить штрафи, запропонував Мін'.юст. Наразі межа, після якої порушникам загрожує конфіскація, – це швидкість у 150 кілометрів на годину.

Таким чином з горе-водіями вирішили боротися після низки смертельних автотрощ у Харкові.

Згодом цей спосіб покарання хочуть запровадити по всій Україні.

Текст публікації Андрія Гайченка:

Від сьогодні і в столиці! За підтримки колег з МВС оголошуємо законний "бій" злісним порушникам швидкісного режиму в місті та нетверезим водіям.

Почали з Олексія Олександровича – власника Toyota. 25 несплачених штрафів та кермування містом на швидкості 147 кілометрів на годину, це стиль життя. Незаконний.