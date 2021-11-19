Про нові методи боротьби із безвідповідальними водіями розповів заступник міністра юстиції Андрій Гайченко. Вилученням транспортних засобів наразі займається Державна виконавча служба.

До теми Mercedes за порушення: в Україні вперше вилучили авто за несплату штрафів

Рекордсмен-штрафник ходитиме пішки

За словами урядовця, перша у столиці Toyota була конфіскована у чоловіка на ім'я Олексій. В процедурі також брали участь представники МВС.

Оголошуємо законний "бій" злісним порушникам швидкісного режиму в місті та нетверезим водіям. Почали з Олексія Олександровича – власника Toyota. 25 несплачених штрафів та кермування містом на швидкості 147 кілометрів на годину, це стиль життя. Незаконний,

– написав Гайченко.

У Києві конфіскували авто в злісного порушника: відео

Водій, в якого вилучили Toyota, мав 25 несплачених штрафів: відео

Ініціативу підхопили в Харкова

Вперше в Україні авто конфіскували у порушника в Харкові. Це трапилося на початку листопада. У 32-річного нігерійця назбиралося 80 тисяч гривень боргу. Крім того, його помічали за нетверезим керуванням машини.

Ідею вилучати авто у тих, хто постійно перевищує швидкість та не платить штрафи, запропонував Мін'.юст. Наразі межа, після якої порушникам загрожує конфіскація, – це швидкість у 150 кілометрів на годину.

Таким чином з горе-водіями вирішили боротися після низки смертельних автотрощ у Харкові.

Згодом цей спосіб покарання хочуть запровадити по всій Україні.

Текст публікації Андрія Гайченка:

Від сьогодні і в столиці! За підтримки колег з МВС оголошуємо законний "бій" злісним порушникам швидкісного режиму в місті та нетверезим водіям.

Почали з Олексія Олександровича – власника Toyota. 25 несплачених штрафів та кермування містом на швидкості 147 кілометрів на годину, це стиль життя. Незаконний.