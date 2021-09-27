У Києві пошкодили нові крісла театру оперети

Всього лише кілька місяців знадобилося глядачам, аби спаплюжити нові крісла театру оперети у Києві. Невідомі пошкодили спинки кількох крісел у залі театру.

Про інцидент написав художній керівник київської оперети Богдан Струтинський. За його словами, адміністрація театру намагатиметься з'ясувати особу вандала.

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Також діяч попросив всіх, хто володіє хоча б якоюсь інформацією щодо вандалів, поділитися нею з адміністрацією театру.

Реконструкція закінчилася у лише травні



Вандалі пошкодили крісла у театрі оперети / Фото Богдана Струтинського

Театр оперети у Києві відкрили для глядачі після масштабного оновлення у середині травня 2021.

Вже у вересні кілька крісел виявилися пошкодженими. Невідомі залишили на дерев'яних спинках глибокі подряпини.

Наразі адміністрація закладу перевіряє записи з камер відеоспостереження аби виявити зловмисників.



Я задаю питання, а яким це треба бути моральним деградантом щоб таке зробити?? Що в голові, в душі у так званої "людини" відбувається, щоб таке вдіяти, щоб так знищувати красу?? Ось що вирізняє нашого глядача від європейського,

– обурився Стуртинський.

Художній керівник театру також підкреслив, що всім працівникам оперети вкрай неприємно, що глядачі не поважають себе та працю інших людей.

Повний текст допису Богдана Струтинського у фейсбуці:

Я задаю питання, а яким це треба бути моральним деградатом щоб таке зробити?? Що в голові, в душі у так званої «людини» відбувається щоб таке вдіяти, щоб так знищувати красу?? Ось що вирізняє нашого глядача від європейського..((

Ми обов’язково взнаємо хто це зробив і з якою метою, і заставимо відповісти.. саме зараз іде аналіз і перегляд всіх камер відеоспостереження.

А зараз, я звертаюся до всіх глядачів - поважайте себе, поважайте працю людей!! Нам дуже неприємно і прикро, що таке може відбуватися в наш час, у 21-му столітті..((((

P.S. Всім хто володіє хоч якоюсь інформацією, просимо нам (адміністрації театру) повідомити, щоб пошвидше знайти шкідника…