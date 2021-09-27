У Києві пошкодили нові крісла театру оперети
Всього лише кілька місяців знадобилося глядачам, аби спаплюжити нові крісла театру оперети у Києві. Невідомі пошкодили спинки кількох крісел у залі театру.
Про інцидент написав художній керівник київської оперети Богдан Струтинський. За його словами, адміністрація театру намагатиметься з'ясувати особу вандала.
Дивіться також На Нивках у Києві відкрився новий ресторан McDonald's
Також діяч попросив всіх, хто володіє хоча б якоюсь інформацією щодо вандалів, поділитися нею з адміністрацією театру.
Реконструкція закінчилася у лише травні
Вандалі пошкодили крісла у театрі оперети / Фото Богдана Струтинського
- Театр оперети у Києві відкрили для глядачі після масштабного оновлення у середині травня 2021.
- Вже у вересні кілька крісел виявилися пошкодженими. Невідомі залишили на дерев'яних спинках глибокі подряпини.
- Наразі адміністрація закладу перевіряє записи з камер відеоспостереження аби виявити зловмисників.
Я задаю питання, а яким це треба бути моральним деградантом щоб таке зробити?? Що в голові, в душі у так званої "людини" відбувається, щоб таке вдіяти, щоб так знищувати красу?? Ось що вирізняє нашого глядача від європейського,
– обурився Стуртинський.
Художній керівник театру також підкреслив, що всім працівникам оперети вкрай неприємно, що глядачі не поважають себе та працю інших людей.
Повний текст допису Богдана Струтинського у фейсбуці:
Я задаю питання, а яким це треба бути моральним деградатом щоб таке зробити?? Що в голові, в душі у так званої «людини» відбувається щоб таке вдіяти, щоб так знищувати красу?? Ось що вирізняє нашого глядача від європейського..((
Ми обов’язково взнаємо хто це зробив і з якою метою, і заставимо відповісти.. саме зараз іде аналіз і перегляд всіх камер відеоспостереження.
А зараз, я звертаюся до всіх глядачів - поважайте себе, поважайте працю людей!! Нам дуже неприємно і прикро, що таке може відбуватися в наш час, у 21-му столітті..((((
P.S. Всім хто володіє хоч якоюсь інформацією, просимо нам (адміністрації театру) повідомити, щоб пошвидше знайти шкідника…