Об инциденте написал художественный руководитель киевской оперетты Богдан Струтинский. По его словам, администрация театра будет пытаться выяснить личность вандала.
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Также деятель попросил всех, кто владеет хотя бы какой-то информацией о вандалах, поделиться ею с администрацией театра.
Реконструкция закончилась в лишь в мае
Вандалы повредили кресла в театре оперетты / Фото Богдана Струтинского
- Театр оперетты в Киеве открыли для зрители после масштабного обновления в середине мая 2021 года.
- Уже в сентябре несколько кресел оказались поврежденными. Неизвестные оставили на деревянных спинках глубокие царапины.
- Сейчас администрация заведения проверяет записи с камер видеонаблюдения чтобы выявить злоумышленников.
Я задаю вопрос, а каким это надо быть моральным деградатом, чтобы такое сделать?? Что в голове, в душе так называемого "человека" происходит, чтобы такое сделать, чтобы так уничтожать красоту?? Вот что отличает нашего зрителя от европейского,
– возмутился Стуртинский.
Художественный руководитель театра также подчеркнул, что всем работникам оперетты крайне неприятно, что зрители не уважают себя и труд других людей.
Полный текст сообщения Богдана Струтинского в фейсбуке:
Я задаю вопрос, а каким это надо быть моральным деградатом, чтобы такое сделать?? Что в голове, в душе так называемого "человека" происходит, чтобы такое сделать, чтобы так уничтожать красоту?? Вот что отличает нашего зрителя от европейского... ((
Мы обязательно узнаем кто это сделал и с какой целью, и заставим ответить... Как раз сейчас идет анализ и пересмотр всех камер видеонаблюдения.
А сейчас, я обращаюсь ко всем зрителям – уважайте себя, уважайте труд людей!!! Нам очень неприятно и обидно, что такое может происходить в наше время, в 21-м веке... ((((
P.S. Всем кто владеет хоть какой-то информацией, просим нам (администрации театра) сообщить, чтобы поскорее найти вредителя...