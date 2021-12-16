У Києві повідомили про мінування житлового будинку
16 грудня 2021 , 13:49Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У столиці до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування житлового будинку на Пчілки, 5. Наразі спеціалісти проводять там огляд.
Інформацію про те, що до поліцейських 16 грудня надійшло повідомлення про мінування будинку, 24 каналу підтвердили у відділі комунікації поліції Києва.
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Інформація про мінування житлового будинку в Києві
Заявник на анонімних умовах зазначив, що йдеться про житловий будинок на вулиці Пчілки, 5.
Наразі на місце можливого мінування виїхали вибухотехніки та всі профільні служби,
– зазначили у поліції.
Вони перевіряють інформацію про мінування. Інших деталей поки що не називають.
У столиці замінували будинок: дивіться відео
Попередні випадки мінування
- Одразу в 7 торговельно-розважальних центрах Києва 9 грудня провели евакуацію. Це трапилося через повідомлення про мінування. Згодом з'ясувалося, що воно було фейковим. Того ж дня "мінували" і Центральний автовокзал.
- У Харкові 6 грудня повідомили про мінування 7 навчальних закладів. Учнів та вчителів одразу евакуювали. Потім з'явилася інформація про те, що заклади можуть підірвати, якщо терористу не відправлять 7 мільйонів гривень.
- А 1 листопада був флешмоб "мінерів" по всій Україні. Правоохоронці отримали повідомлення про мінування низки об'єктів. У Миколаєві йшлося про один торговельно-розважальний центр, у Хмельницькому та Харкові – про два, у Києві – про три, у Черкасах – одразу про чотири, а в Одесі – взагалі про п'ять.