У Києві повідомили про мінування житлового будинку

У столиці до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування житлового будинку на Пчілки, 5. Наразі спеціалісти проводять там огляд.

Інформацію про те, що до поліцейських 16 грудня надійшло повідомлення про мінування будинку, 24 каналу підтвердили у відділі комунікації поліції Києва.

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Інформація про мінування житлового будинку в Києві

Заявник на анонімних умовах зазначив, що йдеться про житловий будинок на вулиці Пчілки, 5.

Наразі на місце можливого мінування виїхали вибухотехніки та всі профільні служби,

– зазначили у поліції.

Вони перевіряють інформацію про мінування. Інших деталей поки що не називають.

У столиці замінували будинок: дивіться відео

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