У столиці повідомили про замінування Київського апеляційного суду

У столиці 26 серпня повідомили про замінування Київського апеляційного суду. Зараз працівників евакуюють з будівлі.

На сторінці суду у мережі повідомили, що він змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. На місце прибули піротехніки, поліція та медики.

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Наразі шукають підозрілі предмети у будівлі. У коментарі для сайту 24 каналу в пресслужбі суду повідомили, що сьогодні повинні були розглядати низку резонансних справ.

У нас кожного дня розглядають такі справи, тому важко сказати чи пов'язане ймовірне мінування з конкретними матеріалами,

– розповіла речниця суду Тетяна Геведзе.

Вона також сказала, що про загрозу повідомили по гучномовцю й одразу було припинено роботу суду – всіх вивели на вулицю.

У Києві нібито замінували апеляційний суд – фото з місця події / Київський апеляційний суд