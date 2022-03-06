У Києві – повітряна небезпека
6 березня 2022 , 20:03Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві повідомили про повітряну небезпеку. Всім варто пройти в укриття.
Під постійними обстрілами окупантів перебуває Київщина. Найбільше постраждали Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель та Васильків.
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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що росіяни продовжують накопичувати війська та техніку. Вороги обстрілюють житлові масиви та цивільну інфраструктуру.