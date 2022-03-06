У Києві – повітряна небезпека

6 березня 2022 , 20:03
Читать новость на русском

Джерело:

КМДА

У Києві повідомили про повітряну небезпеку. Всім варто пройти в укриття.

Під постійними обстрілами окупантів перебуває Київщина. Найбільше постраждали Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель та Васильків.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що росіяни продовжують накопичувати війська та техніку. Вороги обстрілюють житлові масиви та цивільну інфраструктуру. 
 

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

 

Автор: Ірина Пундор