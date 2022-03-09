У Києві – повітряна небезпека

У Києві повідомили про повітряну небезпеку. Всім варто пройти в укриття.

Раніше у Генштабі ЗСУ наголосили, що, незважаючи на втрати, ворог таки не відмовляється від наміру атакувати. Однією з цілей є взяти Київ в облогу.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Для цього росіяни перегруповуються. Тим часом з населених пунктів, що неподалік Києва, виїхала евакуаційна колона. Люди покидають ті міста, де є загроза гуманітарної катастрофи.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини