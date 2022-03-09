У Києві – повітряна небезпека
9 березня 2022 , 13:47Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві повідомили про повітряну небезпеку. Всім варто пройти в укриття.
Раніше у Генштабі ЗСУ наголосили, що, незважаючи на втрати, ворог таки не відмовляється від наміру атакувати. Однією з цілей є взяти Київ в облогу.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Для цього росіяни перегруповуються. Тим часом з населених пунктів, що неподалік Києва, виїхала евакуаційна колона. Люди покидають ті міста, де є загроза гуманітарної катастрофи.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини