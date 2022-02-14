У Києві на припаркований автомобіль впав балкон: відео з місця події
Джерело:телеграм-канал "Київ Оперативний"
Частина балкона відкололася та впала вниз. Від удару постраждав автомобіль, припаркований поблизу.
Інцидент стався на Оболонському проспекті, 16 у Києві 13 лютого ввечері. Відео з місця події опублікували місцеві жителі.
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Обвал частини балкона в Києві
Шматок балкона впав на автомобіль Hyundai, який стояв біля житлового будинку. Удар був такої сили, що розбилося заднє скло в авто та погнулася стеля.
Як можна побачити на відео, власник припаркував легковик біля входу в під'їзд. На щастя, внаслідок події люди не постраждали.
На місце викликали відповідальні служби. Обставини інциденту в Києві встановлюють.
У Києві частина балкона впала на припарковане авто: дивіться відео
Обвал балкону на Вербицького
Інший випадок з обвалом балкону стався у Києві влітку 2021 року. Тоді не витримали балконні плити на 6 поверсі в будинку на вулиці Архітектора Вербицького.
Відомо, що це була добудова з невеликим городом на балконі. Сусіди неодноразово скаржились на пенсіонера комунальникам, але ніхто не міг нічого вдіяти.
У Києві чоловік влаштував город на балконі багатоповерхівки / Фото Kyiv media
Чоловік наносив туди землі, вагу якої не витримали саморобні конструкції. Киянин запевнив, що якраз збирався усе прибрати перед обвалом. Рештки балкона довелося прибирати рятувальникам.
Текст публікації в телеграмі:
"На Оболонському проспекті, 16, відкололася та впала на припарковану автівку Hyundai частина балкону.
На щастя, нікого з людей поруч не було.
На місце викликали усі відповідні служби. Цікаво, що тепер буде?"