У Києві на припаркований автомобіль впав балкон: відео з місця події

Частина балкона відкололася та впала вниз. Від удару постраждав автомобіль, припаркований поблизу.

Інцидент стався на Оболонському проспекті, 16 у Києві 13 лютого ввечері. Відео з місця події опублікували місцеві жителі.

До теми Упав вниз разом з балконом: у Запоріжжі загинув чоловік

Обвал частини балкона в Києві

Шматок балкона впав на автомобіль Hyundai, який стояв біля житлового будинку. Удар був такої сили, що розбилося заднє скло в авто та погнулася стеля.

Як можна побачити на відео, власник припаркував легковик біля входу в під'їзд. На щастя, внаслідок події люди не постраждали.

На місце викликали відповідальні служби. Обставини інциденту в Києві встановлюють.

У Києві частина балкона впала на припарковане авто: дивіться відео

Обвал балкону на Вербицького

Інший випадок з обвалом балкону стався у Києві влітку 2021 року. Тоді не витримали балконні плити на 6 поверсі в будинку на вулиці Архітектора Вербицького.

Відомо, що це була добудова з невеликим городом на балконі. Сусіди неодноразово скаржились на пенсіонера комунальникам, але ніхто не міг нічого вдіяти.



У Києві чоловік влаштував город на балконі багатоповерхівки / Фото Kyiv media

Чоловік наносив туди землі, вагу якої не витримали саморобні конструкції. Киянин запевнив, що якраз збирався усе прибрати перед обвалом. Рештки балкона довелося прибирати рятувальникам.

Текст публікації в телеграмі:

"На Оболонському проспекті, 16, відкололася та впала на припарковану автівку Hyundai частина балкону.

На щастя, нікого з людей поруч не було.

На місце викликали усі відповідні служби. Цікаво, що тепер буде?"