Смертельний інцидент стався близько обіду 30 листопада. Рятувальників повідомили про обвал на вулиці Олександрівській.
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Чоловіка затиснуло металевою конструкцією
Співробітники ДСНС побачили, що з поверху упав балкон. Будівля ніким не використовувалась. У момент падіння на балконі стояв 36-річний чоловік, його затиснуло уламками бетонної конструкції.
Рятувальники швидко деблокували потерпілого і передали лікарям швидкої допомоги. Проте довезти чоловіка до медичного закладу не встигли: він помер у кареті швидкої.
Дивіться фото з місця трагедії/ Фото ДСНС:
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