Смертельний інцидент стався близько обіду 30 листопада. Рятувальників повідомили про обвал на вулиці Олександрівській.

Раніше Їздив без прав: п'яний водій протаранив паркан будівлі ДСНС на Рівненщині

Чоловіка затиснуло металевою конструкцією

Співробітники ДСНС побачили, що з поверху упав балкон. Будівля ніким не використовувалась. У момент падіння на балконі стояв 36-річний чоловік, його затиснуло уламками бетонної конструкції.

Рятувальники швидко деблокували потерпілого і передали лікарям швидкої допомоги. Проте довезти чоловіка до медичного закладу не встигли: він помер у кареті швидкої.

Зверніть увагу! До порятунку залучили 15 рятувальників та 3 одиниці техніки. За фактом трагедії правоохоронці розпочали розслідування.

Дивіться фото з місця трагедії/ Фото ДСНС:

Останні події за участю ДСНС: