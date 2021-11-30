Смертельный инцидент произошел около 30 ноября. Спасателям сообщили об обрушении на улице Александровской.
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Мужчину зажало металлической конструкцией
Сотрудники ГСЧС увидели, что с этажа упал балкон. Здание никем не использовалось. В момент падения на балконе стоял 36-летний мужчина, его зажало обломками бетонной конструкции.
Спасатели быстро деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой помощи. Однако довезти мужчину до медицинского учреждения не успели: он умер в карете скорой.
Смотрите фото с места трагедии / Фото ГСЧС:
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