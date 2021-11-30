В городе Немиров, что в Винницкой области, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили работы по ликвидации последствий испарения аммиака.
Читайте также Химическая авария в Винницкой области: спасатели показали видео ликвидации
Последствия химической аварии в Немирове ликвидировали
Спасатели рассказали, что отделением радиационной, химической и биологической защиты провели замеры воздуха.
Превышение предельно допустимых концентраций химически опасных веществ не выявлено,
– отметили в ГСЧС.
Это означает, что угрозы населению вблизи места химической аварии нет.
Подразделения чрезвычайники распыленными струями воды проводили осаждение облака испарения аммиака. 30 ноября, в 01:20 работы по перекачке удалось завершить, а испарение аммиака – прекратить.
Жертв и пострадавших нет.
Утечка аммиака в Винницкой области: что известно
- Утром 29 ноября у города Немиров, что в Винницкой области, на территории предприятия "Райагрохім" из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак.
- По факту загрязнения воздуха следователи начали уголовное производство, в рамках которого устанавливают причины утечки опасного газа.
Как спасатели ликвидировали последствия аварии: смотрите видео