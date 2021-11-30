У місті Немирів, що у Вінницькій області, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили роботи щодо ліквідації наслідків випаровування аміаку.

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Наслідки хімічної аварії у Немирові ліквідували

Рятувальники розповіли, що відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту провели заміри повітря.

Перевищення гранично допустимих концентрацій хімічно-небезпечних речовин не виявлено,

– зазначили в ДСНС.

Це означає, що загрози населенню поблизу місця хімічної аварії немає.

Підрозділи надзвичайники розпиленими струменями води проводили осадження хмари випаровування аміаку. 30 листопада, о 01:20 роботи по перекачці вдалося завершити, а випаровування аміаку – припинити.

Жертв та постраждалих немає.

Витік аміаку на Вінниччині: що відомо

Вранці 29 листопада біля міста Немирів, що у Вінницькій області, на території підприємства "Райагрохім" із залізничної цистерни випарувався безводний аміак.

За фактом забруднення повітря слідчі розпочали кримінальне провадження, у межах якого встановлюють причини витоку небезпечного газу.

Як рятувальники ліквідовували наслідки аварії: дивіться відео