За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія, яка призвела до витоку аміаку, трапилася на Вінниччині 9 листопада, о 9:05 ранку.

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Витік аміаку на Вінниччині

Інцидент стався у місті Немирів на території ПрАТ "Райагрохім". Там із залізничної цистерни з-під горловини почав випаровуватися безводний аміак. Станом на 11:00 рятувальники проводять осадження хмари аміаку розпиленими струменями води.



На Вінниччині сталася хімічна аварія / Фото ДСНС

Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту намагаються встановити причини витоку. Очікується прибуття автоцистерни для перекачки.

На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Від ДСНС залучили 25 рятувальників та 6 одиниць техніки.



Рятувальники намагаються осадити хмари аміаку / Фото ДСНС

Викид аміаку на Сумщині