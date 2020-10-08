На Сумщині 7 жовтня стався викид аміаку із залізничної цистерни. Загрози для життя людей немає.

Викид аміаку відбувся неподалік від залізничної станції Торопилівка. Про це повідомила Сумська облдержадміністрація.

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Чому стався викид

Інцидент стався через розгерметизацію залізничної цистерни. В адміністрації розповіли, що дізналися про викид із соціальних мереж.

Чи є загроза

Концентрація аміаку в повітрі є гранично допустимою і не несе загрози життю та здоров'ю мешканців населених пунктів області,

– повідомили в ОДА.

Прокуратура області відкрила справу за фактом викиду аміаку.