У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вже оповістили населення про інцидент.

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Рятувальники продовжують відкачувати аміак, осаджувати випари, забезпечують підвіз води,

– йдеться у повідомленні.

Керівництвом заводу "Райагрохім" здійснюються заходи щодо залучення автоцистерн для перекачки аміаку. Станом на 17:00 годину співробітникам ДСНС вдалося перекачати 12 кубометрів газу.

Рятувальники продовжують ліквідацію витоку аміаку на Вінниччині: дивіться відео

Поліція відкрила провадження

За фактом забруднення атмосферного повітря слідчими розпочато кримінальне провадження, в рамках якого встановлюються причини витоку хімічної небезпечного газу.

Це правопорушення передбачає обмеження волі на термін до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий термін.

Зверніть увагу! Ситуація на заводі "Райагрохім" контрольована, постраждалих немає.