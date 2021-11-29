У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вже оповістили населення про інцидент.
Читайте також На Вінниччині сталася хімічна аварія: рятувальники намагаються осадити хмари аміаку
Рятувальники продовжують відкачувати аміак, осаджувати випари, забезпечують підвіз води,
– йдеться у повідомленні.
Керівництвом заводу "Райагрохім" здійснюються заходи щодо залучення автоцистерн для перекачки аміаку. Станом на 17:00 годину співробітникам ДСНС вдалося перекачати 12 кубометрів газу.
Рятувальники продовжують ліквідацію витоку аміаку на Вінниччині: дивіться відео
Поліція відкрила провадження
- За фактом забруднення атмосферного повітря слідчими розпочато кримінальне провадження, в рамках якого встановлюються причини витоку хімічної небезпечного газу.
- Це правопорушення передбачає обмеження волі на термін до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий термін.