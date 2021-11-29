Об инциденте 29 ноября около 09:20 часов правоохранителям сообщил диспетчер ГСЧС. Затем спасатели провели осаждение газа распыленными струями воды.
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В свою очередь сотрудники полиции ограничили движение транспорта и доступ к опасной зоне и эвакуировали людей с территории предприятия и домов, расположенных вблизи.
По факту загрязнения атмосферного воздуха следственным подразделением начато уголовное производство, в рамках которого устанавливаются причины утечки опасного химического газа,
– отметили в МВД.
За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
В Винницкой области произошла утечка аммиака / Фото МВД и ГСЧС